Ha rifilato un poker ai tarantini giallorossi il Martina, proprio il giorno della riapertura dello stadio “Tursi” a tutto il calcio pugliese. Circa 300 persone sparse tra tribuna e gradinata, con la curva che è rimasta vuota a causa dell’assenza degli Ultras, che non hanno fatto mancare il loro apporto dall’esterno dell’impianto martinese. La rete del giovane martinese 2002 Daniele Serio, la doppietta di Pignataro e il timbro del capitano Dino Marino. Sono questi i segnali positivi di una partita, che dal punto di vista in classifica aveva poco da raccontare in chiave play-off, con l’Otranto che- con un successo- ha blindato la vetta. Il ritorno dal primo minuto di Anthony Pignataro è l’aspetto più importante per mister Massimo Pizzulli, che dopo la frattura alla costola è tornato alla sua maniera, con una doppietta: per lui quattro reti in sole tre apparizioni con la maglia biancazzurra ed un rendimento che potrà sicuramente migliorare in vista dei play-off.

Il tecnico del Martina Massimo Pizzulli, dopo il match, ha parlato di un percorso concluso con ottimi risultati: «Sono contento della squadra e del lavoro che abbiamo fatto, la squadra ha fatto vedere un buon calcio. Non dobbiamo dimenticare che ci mancano calciatori del calibro di Piperis e Camporeale per infortunio, oltre alle squalifiche contro il Massafra di Ancora e Delgado. Spero in vista dei play-off di avere tutta la squadra a disposizione, perché quest’anno è stata un’annata parecchio sfortunata sotto questo punto d vista». Il lavoro è stato fatto anche dal punto di vista dei ragazzi lanciati: «Oggi ha esordito un classe 2003 come Calia, oltre ai 2002 Soldano, Moretti e Patronelli. Stiamo provando a lavorare anche sui ragazzi, oltre che a vincere sul campo. Non è facile provare a puntare alla vittoria e valorizzare i giovani, noi con la nostra mentalità ci proviamo in maniera quotidiana».

Daniele Serio, alla sua terza apparizione, ha sbloccato il risultato dopo venti minuti di gioco: pennellata di Ardino da quaranta metri, il colpo di testa del classe 2002 che ha anticipato Pizzaleo, uscito non in maniera perfetta. L’attaccante, nato proprio a Martina Franca, ha commentato nel post-partita la sua prima gioia in biancazzurro: «Dedico questo gol a due amici che purtroppo non ci sono più, ad Angelo e Fabiano. Lo dedico a tutti i tifosi del Martina e a tutti quelli che mi vogliono bene». Un pomeriggio che per lui rimane indimenticabile: «È una giornata che non dimenticherò mai, anche perché è la mia prima rete in carriera e farlo davanti al pubblico della mia città con la maglia della mia città, per me ha un significato diverso».

La società spera nel sold-out in vista della sfida contro la Virtus Matino. L’appuntamento è domenica 13 giugno, alle ore 16.30, al «Tursi» per la semifinale play-off di Eccellenza Pugliese. Parentesi legata al regolamento: si gioca in casa della miglior classificata con la possibilità di arrivare al minuto 120, qualora dovesse persistere il pareggio dopo i novanta minuti. Se, dopo anche i supplementari, il segno «X» dovesse persistere, passerebbe la miglior classificata e quindi il Martina. Il club biancazzurro spera di raddoppiare i numeri visti contro il Massafra, con le circa 300 presenze: saranno più di 600 i biglietti a disposizione per i padroni di casa, mentre circa 50 per i tifosi provenienti da Matino.

