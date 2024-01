Taranto: garantita maggiore sicurezza con la pulizia di tombini e caditoie

Il Sindaco Melucci durante il sopralluogo

L’Amministrazione Melucci prosegue la campagna di monitoraggio di tutta la rete di raccolta delle acque meteoriche in città.

Evitare il fenomeno degli allagamenti nelle zone più critiche e garantire la sicurezza delle strade cittadine scongiurando i potenziali disagi causati da avverse condizioni meteo. Sono gli obiettivi che l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci sta perseguendo nell’ambito della costante attività di monitoraggio e pulizia delle caditoie e di tutta la rete di raccolta delle acque meteoriche presenti in città. Predisposto dalla Direzione Patrimonio del Comune, il servizio è svolto da due ditte specializzate attualmente impegnate per garantire che tutte le strutture siano soggette a un controllo regolare e a interventi di pulizia in base ad uno specifico cronoprogramma. C’è, poi, una terza impresa che interviene solo per le emergenze. I lavori (appaltati per 75milaeuro) prevedono l’aspirazione da tombini, vasche di raccolta e caditoie di residui di foglie, aghi di pino, detriti e stanno riguardando diverse zone della città allo scopo di prevenire tutti quei problemi legati al mancato deflusso dell’acqua piovana nel caso di piogge insistenti.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha sottolineato l’importanza di questo servizio per la sicurezza della città che andrà avanti in maniera intensiva sino a marzo, dichiarando: “La campagna di controllo e pulizia delle caditoie è una priorità per il nostro Comune. Stiamo agendo in modo proattivo per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di emergenza legate a eventi meteorologici. Oltre alla manutenzione ordinaria svolta da due ditte, il nostro servizio è pronto a rispondere a segnalazioni e intervenire in modo straordinario quando necessario, inclusa la disostruzione tramite autospurgo e la sostituzione di tombini danneggiati.” Questa mattina, il primo cittadino ha effettuato personalmente dei sopralluoghi con gli assessori Michele Mazzariello, Carlo Liuzzi, il consigliere Paolo Castronovi ed i tecnici della Direzione Patrimonio per verificare l’efficacia delle operazioni di controllo e pulizia in alcune zone particolarmente sensibili della città, come i sottopassi, via Ancona, viale Cannata, via Mediterraneo, via Cugini e viale Jonio.