Scoperta droga in lattina di birra: astuzia criminale smascherata a Lecce

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un’Operazione Antidroga a Lecce, le forze dell’ordine hanno effettuato un arresto significativo. La Squadra Mobile, seguendo le direttive del Questore di Lecce, ha concentrato le proprie risorse su individui noti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie a questa Operazione Antidroga a Lecce, un pregiudicato è stato catturato in flagranza.

Durante un’operazione di sorveglianza nella Marina di San Cataldo, gli agenti hanno notato un insolito movimento di giovani attorno a una specifica abitazione. Questa osservazione ha portato gli investigatori a sospettare un’attività di spaccio in corso. Le indagini successive hanno confermato che la casa era utilizzata per la vendita di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno scoperto oltre 26 grammi di eroina, materiale per il confezionamento e una somma di denaro sospetta. Il dettaglio più sorprendente è stata la scoperta dell’eroina nascosta in una “safe box” camuffata da lattina di birra, un ingegnoso metodo per eludere i controlli.

Dopo l’arresto, il sospettato è stato portato presso gli uffici della Squadra Mobile per le formalità di rito. Questa Operazione Antidroga a Lecce evidenzia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel combattere il fenomeno dello spaccio di droga e proteggere la comunità.