FSE, 16 e 17 Gennaio: Treni Straordinari per la Focara di Novoli (LE)

Oltre 9000 posti disponibili per la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate

Novoli, 13 gennaio 2024 – Si avvicina l’atteso appuntamento con la tradizionale Focara di Novoli e Ferrovie del Sud Est (FSE), società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, ha annunciato l’organizzazione di treni straordinari per agevolare i numerosi partecipanti che vorranno raggiungere la suggestiva cittadina salentina in treno.

La Focara di Novoli, celebrazione legata alla festa di Sant’Antonio Abate, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo. Quest’anno, per rendere più agevole e sostenibile il trasporto dei partecipanti, Ferrovie del Sud Est ha pianificato ben 33 treni straordinari che copriranno il tragitto tra la stazione di Lecce e Novoli. I treni saranno disponibili dal primo pomeriggio fino alle 3 di notte, garantendo così una copertura oraria ampia per tutti i viaggiatori.

L’iniziativa permetterà di offrire oltre 9000 posti, consentendo a un gran numero di persone di partecipare all’evento in maniera comoda e sicura, riducendo al contempo l’impatto ambientale legato all’afflusso di veicoli privati.

I biglietti per i treni straordinari possono essere acquistati online attraverso il sito web della società ferroviaria, presso le biglietterie di stazione e nei punti vendita convenzionati sul territorio. Questa scelta mira a garantire un accesso semplice e immediato ai servizi, facilitando la pianificazione dei viaggi per coloro che desiderano vivere l’atmosfera unica della Focara di Novoli.

Ferrovie del Sud Est si conferma così un partner attivo nella promozione di iniziative culturali e tradizioni locali, contribuendo con soluzioni di trasporto efficienti e sostenibili alla riuscita di eventi di grande rilevanza come la Focara di Novoli.