Pulsano – strisce blu per la sosta a pagamento

Strisce blu nelle vie commerciali di Pulsano, parcheggi a pagamento anche per i residenti

A Pulsano sostare nelle zone del centro e nelle vie limitrofe diventa a pagamento. L’amministrazione comunale aveva annunciato che sarebbero stati attivati dall’ 1 Dicembre, i parchimetri per il pagamento del parcheggio durante i giorni feriali e festivi, di mattina dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00, in estate viene prolungato fino a mezzanotte. Le tariffe sono di 1 euro all’ora oppure, se si intende sostare tutto il giorno il prezzo è di 3 euro, e tramite la convenzione Telepass, è possibile attivare l’abbonamento. I residenti e i commercianti, saranno costretti a pagare una tariffa mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale per poter parcheggiare la propria auto vicino casa o per fare spese. Sono state escluse le strade vicino la struttura Asl territoriale. Invece sono incluse :

via Viola

via Roma

via Chiesa

via Vittorio Emanuele

via Vittorio Veneto

via Umberto 1°

via Costantinopoli

via Trieste

via Calati

via Tevere

via XX settembre

I parcheggi sono stati pianificati e attrezzati dei particola parchimetri, ma il servizio annunciato dal Sindaco del comune di Pulsano alla data prevista, non risulta attivo.