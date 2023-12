Schianto mortale a Natale| Insieme fino all’ultimo: addio a Melania e Vincenzo

La vigilia di Natale ha portato con sé una tragedia inenarrabile per la comunità di San Giorgio Ionico, che oggi piange la perdita di due giovani anime. Vincenzo Ricciardi, 25 anni, originario di Taranto, e Melania Guarino, 23 anni, di San Giorgio Ionico, hanno perso la vita in un violento incidente stradale che ha coinvolto diverse auto. La cerimonia funebre congiunta, che si è tenuta oggi nella chiesa Maria Santissima Immacolata, ha rappresentato l’ultimo saluto a questa coppia giovane e promettente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di sabato mattina, sulla via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo. Una Lancia Delta, un Picanto Kia, un furgone e una BMW si sono scontrati in una dinamica ancora da chiarire. Le conseguenze sono state devastanti: due vite spezzate, Vincenzo e Melania, e tre persone ferite a bordo degli altri veicoli coinvolti.

La coppia di fidanzati viaggiava a bordo della BMW bianca, che ha impattato violentemente contro un albero d’ulivo lungo la strada. Melania Guarino è deceduta sul colpo, mentre Vincenzo Ricciardi, alla guida del veicolo, è rimasto gravemente ferito e, purtroppo, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

Le indagini sono in corso per determinare la dinamica esatta dell’incidente, e la polizia locale di Taranto sta raccogliendo tutte le informazioni necessarie per stabilire le responsabilità degli automobilisti coinvolti. Le auto coinvolte nell’incidente sono state sequestrate per ulteriori perizie tecniche, mentre gli esami tossicologici e alcolometrici sono in corso sui conducenti.

Il sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabbiano, ha proclamato una giornata di lutto cittadino, esprimendo il cordoglio della comunità per la perdita di queste due giovani vite. Ha invitato anche i titolari delle attività commerciali a chiudere le saracinesche durante la cerimonia funebre in segno di rispetto.

La cittadina di San Giorgio Ionico è immersa nel dolore, cercando di elaborare la tragica perdita di Melania e Vincenzo, due giovani che avevano tutta la vita davanti a loro. La comunità si stringe attorno alle famiglie Guarino e Ricciardi, offrendo il proprio sostegno in questo momento difficile.