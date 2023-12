Scatta l’allarme sui social: ma l’esemplare di Capodoglio è morto

Nel pomeriggio di oggi, è stato segnalato tramite i social media dalla Jonian Dolphin Conservation la presenza di un Capodoglio presso la Baia di Argento, sulla litoranea di Leporano.

La segnalazione, accompagnata da immagini dell’animale in difficoltà, ha generato preoccupazione tra gli amanti del mare e gli esperti della conservazione della fauna marina.

Purtroppo, l’animale trasportato dalla corrente era già senza vita. La pronta segnalazione da parte di M.A. ha attivato il coordinamento protocollare della Jonian Dolphin Conservation, che ha immediatamente avvisato l’Autorità Sanitaria Locale (ASL) di competenza.

Le autorità locali sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le operazioni di recupero.

Domani, saranno effettuate ulteriori operazioni di rimozione del corpo dell’animale e analisi approfondite delle cause del decesso. Queste indagini scientifiche sono fondamentali per comprendere se il capodoglio sia stato vittima di malattie, inquinamento o altre minacce ambientali.

È importante sottolineare che, sebbene spiaggiamenti di animali marini siano eventi relativamente comuni, è raro che specie imponenti come il Capodoglio raggiungano le nostre coste.

La Jonian Dolphin Conservation ha ribadito l’importanza di monitorare e proteggere la vita marina, poiché la morte di tali creature può fornire preziose informazioni sulla salute degli oceani.

Il recupero e l’analisi delle cause del decesso del Capodoglio rappresentano un impegno significativo per la comunità locale e gli esperti della conservazione marina, evidenziando l’importanza di continue iniziative per la tutela degli abitanti del nostro mare.