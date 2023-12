Tragedia della strada: auto contro un muro, Nicola muore a 44 anni

Oggi, la tranquilla strada di periferia, via Vecchia Spinazzola, si è trasformata in una scena di tragedia quando un uomo di 44 anni, Nicola Pastore, ha perso la vita in un incidente stradale.

L’incidente è avvenuto questa mattina, quando sembra che Pastore abbia improvvisamente perso il controllo della sua utilitaria, schiantandosi violentemente contro un muro.

Le prime ipotesi suggeriscono che la causa potrebbe essere un malore che ha colpito il conducente, privandolo della capacità di guidare in modo sicuro.

Il personale del 118 è intervenuto prontamente, ma i loro sforzi nel tentativo di rianimare Nicola Pastore sono stati vani. La scena dell’incidente è ora sotto l’attenzione delle autorità, con gli agenti della polizia locale che conducono un’indagine per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia.