Sostegno Familiare in Puglia: Perrini (FdI) chiede spiegazioni all’assessora Barone

Il vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha sollevato la questione del “Sostegno Familiare” in Puglia, esortando l’assessora al Welfare Rosa Barone a fornire spiegazioni sull’apparente ritardo nell’erogazione di questo beneficio alle famiglie in condizioni di gravissima disabilità.

L’iniziativa, nata con l’intento di fornire un aiuto economico a coloro che versano in situazioni di particolare difficoltà, sembra incontrare ostacoli burocratici che impediscono alle famiglie di ricevere il dovuto supporto. Renato Perrini ha dichiarato: “Lo hanno chiamato ‘Sostegno Familiare’ perché fa più ‘comunicazione’ rispetto ad ‘Assegno di Cura’, ma per noi che siamo persone di poche parole e più fatti diciamo: chiamatelo come volete, ma datelo!”

Il consigliere regionale ha evidenziato che, nonostante l’avviso pubblico per l’accesso a questa misura sia stato pubblicato a giugno scorso, molte famiglie segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contributo, nonostante abbiano compilato tutte le necessarie pratiche burocratiche e digitali.

Perrini ha espresso preoccupazione riguardo alle difficoltà che le famiglie stanno affrontando nonostante le risorse stanziate dalla Giunta regionale, che ha allocato oltre 474 mila euro aggiuntivi per questo scopo. In risposta a questa situazione, il consigliere ha presentato una richiesta formale di audizione in Commissione Sanità, chiedendo all’assessora al Welfare di spiegare le cause del ritardo nell’erogazione del Sostegno Familiare.

La richiesta di audizione mira a chiarire diversi aspetti della procedura, tra cui la corretta assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali, la verifica dell’effettivo arrivo delle risorse presso gli enti competenti, e l’implementazione di monitoraggi per garantire che i contributi vengano effettivamente erogati entro il termine fissato per dicembre 2023.

Perrini ha sottolineato l’importanza di un’indagine approfondita per comprendere dove si inceppa il meccanismo e assicurare che il Sostegno Familiare raggiunga le famiglie destinatarie, fornendo loro il necessario supporto in tempi ragionevoli.