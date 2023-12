Grave incidente sul lavoro al cantiere dell’ospedale: operaio caduto da impalcatura

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso il cantiere dell’ospedale DiMiccoli a Barletta oggi, quando un operaio di 57 anni è caduto da un’impalcatura, riportando ferite non gravi ma comunque preoccupanti.

L’uomo, la cui identità non è stata resa pubblica, stava lavorando a un’altura di circa 2,5 metri quando è avvenuto l’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere l’operaio, impegnandosi in un delicato intervento di salvataggio.

Dopo essere stato immobilizzato su una barella, l’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale locale per ricevere le necessarie cure mediche. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma rimangono sotto stretta osservazione del personale medico per garantire un completo recupero.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale specializzato del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spesal), che sta conducendo un’indagine per stabilire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La sicurezza sul lavoro è un elemento cruciale in ogni contesto, e un evento come questo solleva inevitabilmente domande sulle misure di sicurezza adottate nel cantiere.

Il cantiere dell’ospedale DiMiccoli è noto per essere un progetto ambizioso, e questo incidente solleva ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli operai impiegati. Le autorità locali e i rappresentanti del cantiere non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto.

In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è al centro delle attenzioni, è fondamentale che le aziende e i cantieri adottino misure rigorose per prevenire incidenti e garantire la tutela dei lavoratori. Incidenti come questo mettono in evidenza l’importanza di una costante vigilanza e formazione per tutti coloro che operano in ambienti a rischio.