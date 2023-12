Ritardi su SS100: Pagano (PD) accusa la destra di Governo

Il parlamentare pugliese Ubaldo Pagano del Partito Democratico ha sollevato la questione dei ritardi nei lavori sulla SS100, attribuendoli alla mancanza di priorità e urgenza da parte del Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini e dell’ANAS. Pagano ha anche criticato l’inerzia dei parlamentari del centrodestra pugliese nel trovare risorse necessarie per completare i progetti.

In una dichiarazione rilasciata oggi, Pagano ha affermato: “Ogni incidente sulla SS100 sottolinea l’urgenza di intervenire per la messa in sicurezza di questa arteria fondamentale. La Regione Puglia ha incluso tali interventi nel suo piano regionale dei trasporti, ma il Ministero dei Trasporti e l’ANAS sembrano non considerarli altrettanto strategici.”

Pagano ha rimarcato che, grazie ai governi sostenuti dal PD negli anni passati, è stato garantito fino all’80% delle risorse per avviare i cantieri. Ha quindi sfidato i deputati pugliesi della maggioranza di trovare il rimanente 20%, sottolineando che la Legge di Bilancio può essere un’opportunità per allocare le risorse necessarie.

Il parlamentare ha criticato l’inerzia dei rappresentanti del centrodestra, chiedendo perché non si occupino di trovare le risorse mancanti e perché non sollecitino i propri Ministri a sottoscrivere il contratto di programma con ANAS, abbandonato per mesi in qualche cassetto ministeriale.

Pagano ha anche sottolineato che la richiesta di commissariamento degli interventi sulla SS100, presentata un anno fa dalla Regione Puglia al Ministro Salvini, è rimasta senza risposta da parte del Ministero.

Infine, Pagano ha esortato i rappresentanti del centrodestra a sbloccare i fondi necessari per le infrastrutture regionali, compresi i 4,5 milioni destinati a interventi sulla SS7 Taranto-Massafra, misteriosamente spariti dai radar.