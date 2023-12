Incidente tangenziale 673: auto e tir si scontrano, due feriti

Incidente Tangenziale 673: questa mattina, la tranquillità di Foggia è stata scossa da un grave incidente stradale. Intorno alle nove, un’improvvisa collisione tra un’auto e un tir ha seminato il panico e causato ingenti danni.

Cosa È Accaduto Sulla Tangenziale 673, in direzione Lucera, al km 30, le quiete mattutine sono state interrotte da un drammatico incidente. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolti un’autovettura e un tir.

Conseguenze dell’Incidente In seguito all’incidente sulla Tangenziale 673, due persone hanno riportato ferite. La gravità delle loro condizioni non è stata ancora comunicata, ma sono state prontamente soccorse. I veicoli hanno subito danni significativi, testimoniando la forza dell’impatto.

Gestione del Traffico e Sicurezza A causa dell’incidente, la Tangenziale 673 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le forze dell’ordine, insieme agli operatori Anas e ai soccorritori del 118, hanno gestito l’emergenza con efficienza. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, garantendo la sicurezza dei viaggiatori e facilitando le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

Ripercussioni e Indagini in Corso Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause esatte dell’incidente sulla Tangenziale 673. La situazione della viabilità è monitorata costantemente per assicurare un rapido ripristino della circolazione.

Conclusioni

Questo incidente sulla Tangenziale 673 rinnova l’importanza della prudenza sulla strada e della manutenzione dei veicoli. Mentre attendiamo ulteriori dettagli, esprimiamo vicinanza ai feriti e ai loro familiari.