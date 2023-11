In occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che si celebra il 19 novembre, l’Automobile Club di Foggia sottolinea l’importanza della responsabilità e della sicurezza stradale. Questo evento, istituito dall’ONU nel 2005, ricorda l’enorme costo in termini di vite umane causato dagli incidenti stradali.

Foggia: appello alla prudenza stradale dall’Automobile Club

Il Presidente Raimondo Ursitti sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’educazione stradale, soprattutto tra i giovani e i futuri conducenti. L’Automobile Club Foggia è da anni in prima linea nel promuovere iniziative di sensibilizzazione nelle scuole locali, collaborando con il Coni sede di Foggia e il Rotary Club Foggia, per educare i ragazzi all’uso responsabile dei mezzi di trasporto, compresi i monopattini elettrici.

Foggia: appello alla prudenza stradale dall’Automobile Club

La giornata è un momento per riflettere sui comportamenti pericolosi che troppo spesso caratterizzano l’utilizzo delle strade, come l’alta velocità, la distrazione dovuta all’utilizzo di dispositivi mobili e la guida sotto l’influenza di alcol o droghe. Queste pratiche non solo mettono a rischio la vita del conducente, ma anche quella degli altri utenti della strada, come pedoni e ciclisti.

Foggia: appello alla prudenza stradale dall’Automobile Club

L’Automobile Club Foggia auspica un miglioramento della sicurezza stradale attraverso un maggiore rispetto delle regole, l’uso della tecnologia per il controllo della velocità e l’abbassamento dei limiti di velocità nelle città. Queste misure, sebbene non sempre popolari, sono considerate essenziali per garantire un ambiente urbano più sicuro e vivibile.

Foggia: appello alla prudenza stradale dall’Automobile Club

In conclusione, il Presidente Ursitti afferma: “Rispettare se stessi e gli altri durante gli spostamenti significa costruire un buon vivere sociale”. Questa affermazione riecheggia l’appello per una maggiore consapevolezza e responsabilità di tutti gli utenti della strada.

Foggia: appello alla prudenza stradale dall’Automobile Club

Ambra Radaelli