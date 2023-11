Un tragico incendio si è verificato ieri sera a Corato, costando la vita a Luciana Perrone, 53 anni. Il rogo, divampato nell’appartamento della vittima situato in via Lombroso, ha rapidamente avvolto la piccola abitazione, dove la donna viveva con il suo cane di piccola taglia, fortunatamente salvato dai Vigili del Fuoco.

Tragedia a Corato: incendio domestico uccide donna

Nonostante i tentativi di soccorso del personale del 118, per la 53enne non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato trasportato all’istituto di Medicina legale di Bari. La Procura di Trani sta valutando la possibilità di disporre un’autopsia per accertare le cause del decesso.

Tragedia a Corato: incendio domestico uccide donna

L’appartamento, ora dichiarato inagibile, è stato sottoposto a sequestro. La Polizia di Stato, con il supporto della Scientifica di Bari, sta conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause esatte della morte di Perrone. Al momento non è chiaro se la donna sia deceduta a causa dell’incendio o per altri motivi prima del divampare delle fiamme.

Tragedia a Corato: incendio domestico uccide donna

L’intervento sul posto ha visto la partecipazione non solo dei Vigili del Fuoco, ma anche degli agenti della Polizia Locale. Questo tragico evento ha scosso la comunità di Corato, evidenziando l’importanza della prevenzione e della sicurezza in ambito domestico.

Ambra Radaelli

Tragedia a Corato: incendio domestico uccide donna