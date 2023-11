L’Ospedale “Di Venere” di Bari si è affermato come pioniere nella chirurgia fetale nel Meridione grazie all’esecuzione di due interventi di laser coagulazione a livello della placenta. Questi interventi, unici nel loro genere in tutta l’Italia Meridionale, rappresentano una svolta significativa nel campo della Medicina Fetale.

Innovazione medica a Bari: eseguiti primi interventi fetali in utero al Di Venere

Durante una conferenza stampa, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme ai direttori della ASL di Bari, ha elogiato l’equipe multidisciplinare dell’ospedale per il loro successo straordinario in questo ambito altamente specializzato. La capacità di gestire casi complessi di maternità a rischio, grazie a investimenti in infrastrutture e formazione del personale, ha portato la Puglia a diventare la prima regione nel sud Italia a realizzare un intervento di chirurgia fetale di questo livello.

Gli interventi hanno coinvolto donne in gravidanza gemellare, affrontando una patologia tipica di queste gravidanze, caratterizzata da un’eccessiva presenza di anastomosi vascolari placentari. La laser coagulazione, eseguita attraverso una sonda in fibra ottica, blocca questo squilibrio, prevenendo potenziali morti fetali o gravi lesioni cerebrali nel sopravvissuto.

La ASL Bari ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la clinica Mangiagalli di Milano e la Medicina fetale del “Di Venere”, un’associazione che ha portato ad un interscambio di competenze specialistiche. Questo li ha posizionati come centri di riferimento europeo, offrendo interventi ad alta complessità ora accessibili anche ai pazienti pugliesi.

Il dott. Paolo Volpe, direttore della UOC di Medicina Fetale, ha enfatizzato l’importanza dell’approccio multidisciplinare in questi casi, coinvolgendo figure specialistiche come genetisti, anestesisti, ostetrici, neonatologi e, in alcuni casi, neurochirurghi. La struttura ospedaliera, recentemente ristrutturata con fondi FESR, è ora dotata di attrezzature all’avanguardia e personale altamente qualificato.

Questi interventi rappresentano non solo un traguardo per la chirurgia fetale ma anche un importante passo avanti nella cura e nella sicurezza delle gravidanze a rischio, sottolineando l’importanza dell’educazione continua e della collaborazione tra diverse specialità mediche.

Ambra Radaelli