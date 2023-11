La città di Bari celebra il completamento dei lavori di ristrutturazione allo Stadio San Nicola, un simbolo architettonico conosciuto per i suoi distintivi “petali”. L’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha annunciato il termine dei lavori di sostituzione delle coperture dei 26 petali dello stadio, un intervento che ne rinnova l’aspetto e funzionalità.

Bari rivitalizza lo stadio San Nicola con nuovi ‘Petali’

Petruzzelli, esprimendo il suo ringraziamento attraverso i social media, ha sottolineato il contributo fondamentale dei consiglieri comunali, dei dipendenti comunali e delle imprese coinvolte nel progetto. Questa ristrutturazione non solo migliora l’infrastruttura sportiva, ma riafferma anche lo Stadio San Nicola come uno dei più belli in Italia, pronto ad accogliere nuovamente i tifosi della squadra del Bari.

Bari rivitalizza lo stadio San Nicola con nuovi ‘Petali’

Oltre alla sostituzione delle coperture, il progetto ha incluso la rinnovata tribuna stampa e l’installazione di un sistema di illuminazione esterna a led, che aggiunge effetti di colore all’iconica struttura. Questi aggiornamenti si inseriscono in un più ampio sforzo di valorizzazione degli spazi pubblici e sportivi della città.

Bari rivitalizza lo stadio San Nicola con nuovi ‘Petali’

L’intervento al San Nicola rappresenta un importante segnale di investimento nella cultura e nello sport, sottolineando l’impegno della città di Bari nella manutenzione e nel miglioramento delle sue strutture pubbliche. Il rinnovato stadio promette di essere un punto di riferimento non solo per gli eventi sportivi, ma anche per l’architettura e il design urbano.

Bari rivitalizza lo stadio San Nicola con nuovi ‘Petali’

Ambra Radaelli