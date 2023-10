Foggia: In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini su furti nelle aree rurali, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree più a rischio. Nel mirino, i depositi clandestini di ricambi auto.

Ieri, la Squadra Volanti della Questura di Foggia ha individuato un’area privata con box sospetti.

Foggia: smantellati depositi clandestini di ricambi auto, intervento della Polizia di Stato

All’interno, un ampio stash: 130 sportelli, 31 portelloni bagagliaio e 25 motori, tutti provenienti da diverse autovetture. La refurtiva, di notevole valore, è stata sequestrata e il proprietario deferito per ricettazione.

Ma non è tutto. Durante un altro servizio, la Squadra Mobile ha scoperto, ad Orta Nova, un box condominiale colmo di sacchi neri contenenti pezzi auto, inclusi kit airbag, sterzi e centraline. Anche in questo caso, il materiale è stato sequestrato e gli utilizzatori del box deferiti per il reato di ricettazione.

La Polizia di Stato di Foggia, con queste operazioni, mira a contrastare il fenomeno del riciclaggio di autovetture, problematica nella quale la provincia spicca a livello nazionale.

