A Casarano, la situazione si complica per Cosimo Giorgino e Simone Falcone, entrambi di 29 anni. I due, già noti alle forze dell’ordine per furti e rapine, sono ora accusati di avere evaso i domiciliari la notte del 13 ottobre. Ma non solo: dopo l’evasione, avrebbero dato fuoco all’auto di un uomo, considerato da loro un “rivale in amore”.

Casarano: evasi dai domiciliari, incendiano l’auto del “rivale in amore”

Le prove che hanno condotto al nuovo arresto dei due provengono da diverse fonti. Tra queste, si segnalano le dichiarazioni di una testimone, le immagini riprese da telecamere di sorveglianza e i messaggi scambiati via cellulare. Queste evidenze hanno rafforzato la convinzione del giudice del tribunale di Lecce, Alcide Maritati, riguardo alla colpevolezza dei due.

Casarano: evasi dai domiciliari, incendiano l’auto del “rivale in amore”

In conseguenza di ciò, su richiesta della Procura, il gip ha aggravato la misura cautelare per Giorgino e Falcone. Entrambi sono stati ritenuti non rispettosi delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria e reiterati nel commettere reati, motivo per cui sono stati trasferiti in carcere.