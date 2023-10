La spettacolare Nave Palinuro ritorna a Taranto | QUANDO E COME VISITARLA

Dal 17 al 19 ottobre, il maestoso veliero della Marina Militare, la nave scuola Palinuro, farà sosta nel porto di Taranto, regalando ai cittadini l’opportunità unica di visitarla e ammirarne la maestosità. L’ormeggio elegante lungo la banchina del Castello Aragonese sarà aperto al pubblico secondo i seguenti orari:

17 ottobre: dalle ore 18:00 alle ore 22:00

18 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 22:00

Questo gioiello marittimo saluterà Taranto il 19 ottobre, dirigendosi verso Napoli, prima di fare ritorno alla Spezia per i consueti lavori di manutenzione. Sarà pronta a solcare nuovamente i mari nell’ambito della campagna d’istruzione del 2024, anno in cui la goletta festeggerà il suo 90° anniversario.

La Palinuro, classificata come “nave goletta”, si distingue per la sua struttura imponente, armata con tre alberi. Il trinchetto, albero prodiero, sfoggia vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono dotati di vele di taglio. A completare questa maestosa imbarcazione c’è il bompresso, un quarto albero che si protende quasi orizzontalmente dalla prua, anch’esso armato con vele di taglio, i fiocchi. Le sue quindici vele, distribuite su una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadrati, si ergono in tutta la loro bellezza.

I numeri non finiscono qui: l’altezza degli alberi rispetto al livello del mare raggiunge i 35 metri per il trinchetto, i 34.5 metri per la maestra e i 30 metri per l’albero di mezzana. Lo scafo, così come gli alberi, è realizzato in acciaio chiodato e si articola su tre ponti. Il ponte principale ospita i locali di vita dell’equipaggio e degli allievi, mentre le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero si trovano sopra. La plancia di comando è situata sull’estremità poppiera del cassero, al cui interno trovano posto gli alloggi e i locali di vita degli ufficiali e dei sottufficiali, oltre alla cucina e al forno.

La nave Palinuro, fiore all’occhiello della flotta, svolge una duplice missione: fornire il supporto necessario alla formazione degli allievi sottufficiali e contribuire alla promozione dell’immagine della Marina Militare. Durante le campagne d’istruzione annuali, oltre all’equipaggio, a bordo della nave salgono gli allievi della Scuola sottufficiali di Taranto (Mariscuola Taranto). Qui, gli allievi marescialli affrontano settimane di navigazione, immersi in un intenso programma di formazione che spazia dai temi marinareschi alla sicurezza, dalla condotta della navigazione all’ambito etico-militare.

Il motto che guida la nave Palinuro è “Faventibus Ventis”, che si traduce in “Con il favore dei venti”. Il porto di assegnazione di questo magnifico vascello è La Maddalena, ulteriore testimonianza della sua importanza nella storia e nella tradizione della Marina Italiana.