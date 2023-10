Studenti vandalizzano una chiesa: “Siamo pentiti”

Dopo gli spiacevoli eventi avvenuti lo scorso 10 ottobre nella Chiesa del Carmine a Noci, i giovani coinvolti negli atti vandalici e le loro famiglie si sono presentati in Canonica, accolti dall’Arciprete Parroco don Stefano Mazzarisi e dal Priore della Confraternita.

Don Mazzarisi ha sottolineato: “La vicenda che ha coinvolto la Chiesa del Carmine ha provocato grande dispiacere in tutti. Ho incontrato i ragazzi e le loro famiglie, percependo e udendo nei loro toni un sincero rammarico e una volontà autentica di pentimento”.

L’Arciprete ha continuato affermando che non ci sono scuse per quanto accaduto, ma ha anche ritenuto eccessivo il giudizio espresso nei vari commenti su Facebook. Ha assicurato che nei giovani non c’era alcuna intenzione di mancare di rispetto alla religione né di commettere sacrilegio. “È stato chiaramente un errore”, ha dichiarato. “Ora, ognuno assumendosi le proprie responsabilità, possiamo sostenere i giovani per un nuovo inizio”.

Don Mazzarisi ha voluto anche rassicurare che la Confraternita non ha richiesto né accettato alcun risarcimento in denaro, nonostante i genitori si siano dichiarati disponibili a coprire qualsiasi eventuale danno causato.