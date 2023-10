Accompagnatrice licenziata e autista sospeso, avevano dimenticato un bimbo sul bus

Una tragica distrazione ha scosso la comunità quando un bambino di tre anni e mezzo è stato accidentalmente “dimenticato” all’interno dello scuolabus fino alla fine delle lezioni. L’incidente ha portato all’immediata azione dell’azienda responsabile del servizio scuolabus presso l’Istituto Falcone-Borsellino nel quartiere San Paolo di Bari. L’accompagnatrice, che non si è accorta della presenza del bambino, è stata licenziata, mentre l’autista è stato sospeso dal servizio.

L’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Bari, Paola Romano, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per fare luce sull’accaduto. “Abbiamo richiesto una relazione sia all’impresa di trasporti che alla scuola stessa”, ha dichiarato Romano all’Ansa. “Si tratta di un fatto gravissimo che, se accertato, avrà conseguenze importanti. Il contratto prevede una serie di obblighi e sanzioni che, in caso di mancato rispetto, applicheremo: si può andare dalla multa alla risoluzione del contratto. Acquisiremo i dati del GPS a bordo dell’autobus e agiremo di conseguenza.”

Quanto accaduto ha gettato nello sconforto la comunità, mentre il piccolo, visibilmente spaventato e in lacrime, è stato ritrovato solo alla fine delle lezioni, quando gli altri bimbi sono rientrati sul bus. Il bambino frequenta una scuola dell’infanzia nel quartiere San Paolo.

Le indagini in corso cercheranno di chiarire le circostanze esatte dell’incidente e garantire che misure preventive adeguate siano messe in atto per evitare situazioni simili in futuro. La comunità si stringe intorno al bambino e alla sua famiglia in questo momento di grande preoccupazione e spera che simili incidenti possano essere prevenuti.