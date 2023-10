Muore 17enne dopo due giorni di agonia a causa di un incidente

Una tragica ombra si è abbattuta sulla provincia di Foggia con la morte del giovane 17enne coinvolto in un incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla statale 89, tra Carpino e Cagnano Varano. Il giovane, a bordo di una moto, è entrato in collisione con un’auto, eventi che hanno avuto conseguenze fatali. Nonostante i tentativi medici e la lotta per la sopravvivenza, il ragazzo ha perso la vita nell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove era stato ricoverato in condizioni critiche.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Cagnano Varano, che ha espresso il proprio dolore e solidarietà nei confronti della famiglia del giovane. Il 17enne era una figura molto conosciuta e stimata nella zona, facendo parte attiva della squadra di calcio locale, l’Audace Cagnano.

Per onorare la memoria del giovane, i funerali si terranno oggi, un momento in cui la comunità si riunirà per commemorare la vita spezzata troppo presto. Il sindaco Michele Di Pumpo ha dichiarato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà per la perdita subita dalla famiglia e dalla comunità nel suo complesso.

IMMAGINE DI REPERTORIO