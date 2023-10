Taranto: controllo nei cantieri, 7 su 11 irregolari – denunce e sanzioni in aumento

Taranto – Uno scrupoloso controllo nei cantieri di Taranto ha messo in luce gravi irregolarità in 7 delle 11 imprese esaminate. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Taranto e del N.I.L. del capoluogo ionico, si è concentrata non solo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche sul contrasto al traffico di droga.

Dal controllo nei cantieri di Taranto e nelle aree limitrofe, sono emerse numerose carenze, in particolare riguardanti il “Piano operativo di sicurezza”, un documento fondamentale per la tutela dei lavoratori. Tali mancanze hanno portato alla denuncia di 5 individui e alla contestazione di ammende e sanzioni per un totale di circa 40.000 euro.

Inoltre, durante gli interventi, due persone sono state denunciate per possesso di stupefacenti, con 11 ulteriori segnalate alla Prefettura come assuntori. Le perquisizioni, estese in alcuni casi alle autovetture, hanno permesso il sequestro di diverse tipologie di droghe, inclusi cocaina, hascisc, marijuana, M.D.M.A. ed ecstasy.

E’ importante sottolineare che ogni accusa sarà confermata o smentita attraverso un processo giuridico, nel rispetto della presunzione di innocenza.