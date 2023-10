Un risvolto inaspettato si manifesta a Borgo Mezzanone. L'”autobus rubato ritrovato a Borgo Mezzanone” ha fatto emergere una sorprendente scoperta. Grazie all’attenzione di Striscia La Notizia, l’autobus rubato ad agosto a Campobasso ha trovato la luce.

Autobus rubato e ritrovato a Borgo Mezzanone da Striscia la Notizia

Era agosto quando Giovanni Santoro, proprietario di una ditta di autolinee, aveva segnalato la scomparsa del suo veicolo. La troupe del noto programma satirico, con l’inviata Rajae Bezzaz, ha rintracciato il mezzo nel “ghetto dei braccianti”.

Autobus rubato e ritrovato a Borgo Mezzanone da Striscia la Notizia

Testimoni del luogo riportano che due giovani italiani avrebbero tentato di rivenderlo ai residenti.

Le circostanze esatte del furto rimangono avvolte nel mistero. Tuttavia, è chiaro che i presunti ladri non sono riusciti a fuggire dal ghetto: una delle ruote posteriori del bus sarebbe rimasta incastrata, bloccando la loro via di fuga.

Autobus rubato e ritrovato a Borgo Mezzanone da Striscia la Notizia

Non è la prima volta che l’inviata di Striscia La Notizia interviene in casi simili. A maggio, sempre in provincia di Foggia, aveva identificato un’auto rubata, aiutando i proprietari a riaverla.