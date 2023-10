LECCE – Caduta di calcinacci in via Bari ha seminato paura tra i residenti di un condominio sito nel quartiere Stadio. Gli avvenimenti si sono svolti poco prima dell’alba, con la sala operativa dei vigili del fuoco immediatamente allertata per l’emergenza al civico 68.

LECCE – Intervento d’Urgenza in Via Bari: Condominio a Rischio Dopo Caduta Calcinacci

La caduta di calcinacci in via Bari è avvenuta intorno alle 4 e mezzo. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno constatato il distacco del materiale cementizio dal solaio del vano scala dell’edificio di sei piani.

Dopo l’allarme, il personale del 115 ha adottato rapidi interventi di sicurezza, procedendo all’evacuazione provvisoria dei residenti. A seguire, il personale dell’Ufficio tecnico comunale è arrivato sul luogo per effettuare un’accurata perizia, al fine di valutare l’entità del danno e l’agibilità dell’edificio.