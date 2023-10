TARANTO – L’operazione “Blitz lavoratori in nero a Taranto”, condotta dalle Finanze del comando provinciale, ha messo a nudo una realtà preoccupante: ben 28 lavoratori tra nero e irregolari sono stati individuati in diversi esercizi commerciali sparsi in tutta la provincia ionica.

TARANTO – Blitz della Guardia di Finanza: scoperti 28 lavoratori irregolari

Gli esercizi coinvolti, dislocati tra Taranto, Manduria, Avetrana, Maruggio, Torricella, Martina Franca, Castellaneta e Palagianello, spaziano dal settore edile ai ristoranti, dai bar alle pescherie, dai panifici alle macellerie.

L’intensa attività ispettiva, guidata principalmente dalle Compagnie di Manduria e Martina Franca e dalla Tenenza di Castellaneta, ha portato alla verbalizzazione di 13 datori di lavoro.

Di questi, quattro hanno ricevuto richieste dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione delle loro attività imprenditoriali, mettendo in luce la gravità delle violazioni.