Al Cus Jonico torna un pezzo di storia!

Un pezzo di storia che torna in prima fila. Il CJ Basket Taranto è particolarmente lieto di annunciare che Nicola Zicari entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico rossoblu con il ruolo di2° assistente allenatore al fianco di coach Mario Cottignoli a stretto contatto della squadra nella stagione 2023/24 nel neonato campionato di serie B Nazionale e che si appresta, sabato prossimo a fare il suo esordio ufficiale stagionale nel primo turno di Supercoppa di B nella gara secca di San Severo. La società altresì si sta adoperando affinchè al più presto venga completato lo staff tecnico con la figura del primo assistente.

Nicola Zicari, classe di ferro ‘67, è legato a doppio filo al CJ Basket Taranto, oggi, Cus Jonico ieri: nasce cestisticamente infatti nelle giovanili dove coach Fontana gli trasmette la passione per la pallacanestro tanto da continuare la sua attività al di là del parquet passando dal campo alla panchina. Inizia così la carriera da allenatore con il corso da tecnico regionale nel 1980 e successivamente il corso da allenatore di base.

Diversi anni di gavetta come assistente di coach D’Avossa, altra figura storica della pallacanestro tarantina, prima di sedersi sulla panchina del CJ da primo allenatore negli anni dal 1996 al 1999. Periodo d’oro in cui guida, nel 1997/98 la squadra composta da un mix di giocatori esperti (Leale, Bulli, Venuto, Giorgino, Vozza) e giovani (Frazzetto, Fede, Valentini, Carone ed i fratelli Martinelli) alla vittoria del campionato promozione salendo in serie D con 18 vittorie e 2 solo sconfitte.

Seguono poi anni da primo assistente, prima con coach Bifulco, e poi con coach Palagiano nel settore giovanile del Cras femminile dei primi scudetti, con partecipazione a diverse finali nazionali.Negli ultimi anni Zicari ha ricoperto il ruolo di head coach nel settore femminile della Santa Rita Basket, vincendo il titolo regionale 2021/2022 under 17.

Con grande orgoglio e soddisfazione coach Zicari torna nella famiglia CJ: “Quest’anno la società ha intrapreso questa politica legata anche molto al nostro territorio, e dopo aver scelto coach Cottignoli come head coach ha pensato a me, un altro tarantino per integrare lo staff tecnico. Non posso che sentirmi onorato e i volti che mi circondano mi fanno sentire a casa. Mi metterò a disposizione per dare una mano a Mario e alla squadra. Il coach è preparatissimo, con un curriculum di grande rispetto, sa bene come gestire il gruppo e trasmette entusiasmo, sono certo che farà bene e con lui arricchirò il mio bagaglio di esperienza dando il mio contributo”.

Sulla stagione alle porte, Nicola Zicari è ottimista: “Il gruppo è giovane, serio, voglioso di fare bene e sta lavorando duro per farsi trovare pronto. C’è stato da subito un bel feeling, fondamentale per creare un gruppo compatto. Quindi ci sono i presupposti per fare bene e provare a raggiungere l’obiettivo salvezza in un campionato che quest’anno sarà difficilissimo contro squadre di alto livello tecnico e con molti giocatori di serie superiore”.

Intanto la squadra sta affinando la preparazione per il match di Supercoppa di serie B che la vedrà impegnata sabato sera, palla a due alle ore 20.30 sul parquet dell’Allianz San Severo. Bisglietti a 5 euro disponibili in prevendita online sul circuito diVivaticket.com e il giorno della partita al botteghino del Palazzetto Falcone e Borsellino di San Severo aperto dalle ore19.30 alle 20.45.