Durante la perquisizione spunta una pistola: arrestato 26enne

I Carabinieri di Manduria e Pulsano sequestrano un’arma e munizioni durante un’operazione di prevenzione

Nelle prime ore della mattinata odierna, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di un’arma da fuoco e munizioni a Pulsano.

In un’azione volta a prevenire reati legati alle armi da fuoco, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa – della Compagnia di Manduria, in collaborazione con il personale della Stazione Carabinieri di Pulsano, hanno condotto una perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto di un giovane di 26 anni residente in città.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro .22 modello 76S, il cui numero di matricola era stato abraso, insieme a due caricatori e oltre 30 munizioni di vario calibro. L’arma e le munizioni sono state immediatamente sottoposte a sequestro.

Le autorità hanno deciso di inviare l’arma e le munizioni al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma per effettuare accertamenti tecnico-balistici. Questi test mirano a stabilire se la pistola sia stata utilizzata in azioni delittuose passate, nell’interesse della ricerca della verità e della giustizia.

Il giovane, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato arrestato e, come da procedura standard, è stato messo agli arresti domiciliari. È importante sottolineare che, in linea con il principio della presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva, il giovane avrà l’opportunità di difendersi in tribunale.