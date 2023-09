Al Palafiom di Taranto selezione Basket giovanile

DA GIOVEDÌ AL PALAFIOM DI TARANTO L’APULIA BASKET CUP PER SELEZIONI REGIONALI

Fino a domenica a confronto le rappresentative maschile 2009 e femminile 2009-10

di Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia

Comincia dai giovanissimi l’attività agonistica di Fip Puglia. Da giovedì a domenica prossimi Taranto ospiterà l’Apulia Basket Cup, torneo interregionale di pallacanestro riservato alle selezioni maschile 2009 e femminile 2009-2010 di Abruzzo, Campania, Lazio e, ovviamente, Puglia. Quasi 150, fra cestisti e membri degli staff, le presenze previste al PalaFiom, già sede di importanti eventi di basket giovanile: «Che bello cominciare così – osserva Francesco Damiani presidente Fip Puglia – Per noi è la ripartenza ideale: otto selezioni di quattro diverse regioni che riprendono il loro percorso dalla Puglia e da Taranto, uno dei centri di maggiore tradizione cestistica, sia al maschile che al femminile».

È un importante segnale di interesse per le attività delle rappresentative, quello lanciato da Fip Puglia curatrice della manifestazione: «Le competizioni interregionali, sia pure amichevoli, restano l’occasione più importante di confronto fra selezioni. E così abbiamo organizzato due tornei in uno con ragazze e ragazzi, in un bellissimo impianto che nel recente passato ha accolto anche una tornata di finali nazionali giovanili».

Si comincia giovedì alle 16 da due partite del torneo maschile, iniziando da Puglia-Campania. La formula del girone all’italiana prevede quattro incontri sia venerdì che sabato, fra mattina e pomeriggio, con la mattinata di domenica dedicata agli ultimi due incontri del torneo femminile ed alla premiazione.

La rappresentativa maschile 2009 di Puglia si presenterà con Campanella di Murgia Santeramo, Cito e Pecere di Fortitudo Francavilla, Colella e De Fazio di Aurora Brindisi, Delli Fiori ed Errico di New Basket Brindisi, Di Girolamo, Mastromauro e Pecorelli di Nuova Matteotti Corato, Lavacca e Zippari di Mar.Lu. Bari. In panchina gli allenatori Gargano e Valzani, oltre al referente tecnico Patella.

Nella selezione femminile delle nate nel 2009 e 2010, coordinata dal referente tecnico Leopizzi ed allenata dai tecnici Maggi ed Urbano, convocate Altavilla di Basket Francavilla 1963, Bucca, Giuliani e Tateo di Basket Fasano, Fardello di Support_o Taranto, Lafuenti di Volorosa Brindisi, Marazzita di Anspi Santa Rita Taranto, Mossa di Angiulli Bari, Pansini di Talos Ruvo, Perugino di Bozzano Brindisi, Rizzo di Basket Calimera e Romanelli di Pink Bari.

Di seguito il programma della manifestazione (Taranto, Palafiom):

Giovedì 7 settembre

16,00 M Puglia-Campania

18,15 M Lazio-Abruzzo

Venerdì 8 settembre

9,15 F Puglia-Lazio

11,30 F Campania-Abruzzo

16,00 M Abruzzo-Puglia

18,15 M Campania-Lazio

Sabato 9 settembre

9,15 F Campania-Puglia

11,30 F Abruzzo-Lazio

16,00 M Puglia-Lazio

18,15 M Abruzzo-Campania

Domenica 10 settembre

9,15 F Puglia-Abruzzo

11,30 F Campania-Lazio