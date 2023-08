Danilo Lucarella entra nello staff di CJ Basket Taranto

La società rossoblu continua la sua opera di allargamento dello staff, l’ex arbitro sarà l’uomo dedicato alla parte regolamentare a contatto coi direttori di gara: “Grazie CJ della fiducia”

Un altro tassello, anche al di fuori del parquet. Mentre si chiude la prima dura settimana di allenamenti iniziati lunedì scorso con il raduno al PalaMazzola agli ordini di coach Mario Cottignoli e di tutto lo staff tecnico rossoblu, il CJ Basket Taranto continua anche l’opera di rendere più ramificato e specializzato il suo entourage societario e dirigenziale. Per questo motivo la società rossoblu è lieta di annunciare in Danilo Lucarella il nuovo referente arbitri.

Danilo Lucarella è nato a Taranto il 9 giugno 1983. Si è laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari. È stato un arbitro di pallacanestro fino al 2019: 9 stagioni in serie B (in 6 stagioni ha arbitrato i playoff) e 4 in C nazionale. Oltre ad aver diretto in carriera diverse finali nazionali giovanli. È stato anche delegato provinciale GAP TA (Gruppo Arbitri Pallacanestro Taranto), istruttore miniarbitri. Nella vita di tutti i giorni è un libero professionista, ingegnere elettronico, esperto in gestione dell’energia certificato per imprese e PA.

Queste le parole sulla sua “investitura rossoblu” di Danilo Lucarella: “Voglio ringraziare il CJ Basket Taranto per questa grande opportunità. Mi occuperò di tutti quegli aspetti regolamentari FIP, arbitrali, esecutivi e sanitari, che al giorno d’oggi sono sempre più specifici e richiedono una conoscenza alla lettera delle norme.

L’obiettivo della società è quello anche e soprattutto di aumentare il livello di professionalità nell’accoglienza degli arbitri che verranno a dirigere le nostre gare, il ruolo di referente o addetto agli arbitri è diventato sempre più delicato in una squadra di pallacanestro. Inoltre sarebbe bello creare progetti con la società in connubio con miniarbitri e arbitri del territorio che hanno iniziato da poco la loro carriera” .