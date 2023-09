CJ Basket Taranto – Luca Amatulli è il nuovo referente alla logistica

La società rossoblu aggiunge un altro tassello al suo entourage con l’ex giocatore e tecnico tarantino: “Era scritto nel destino, finalmente sono arrivato al CJ!”

Un altro tassello, anche al di fuori del parquet. Il CJ Basket Taranto continua l’opera di rendere più ramificato e specializzato il suo entourage societario e dirigenziale. Per questo motivo la società rossoblu è lieta di annunciare in Luca Amatulli il nuovo referente alla logistica.

Luca Amatulli è nato a Taranto il 27/05/1977. Il suo nome è fortemente legato alla pallacanestro, una passione grande come la carriera da giocatore di Luca che partendo dalle giovanili di Renato Moro, Ricciardi e Libertas ha calcato i parquet di serie C e serie D con le canotte di Libertas, S. Rita, Crispiano, Itria team fino a Senise in Basilicata.

Poi una carriera da allenatore tra Libertas, Fortitudo e Dinamo. Una grande esperienza del mondo della pallacanestro (con tanto di patentino di allenatore di base) e non solo che adesso arriva al CJ Basket Taranto dove Amatulli si occuperà principalmente di logistica nell’organizzare tutta quella parte “dietro le quinte” che è alla base di una buona resa di tutta la squadra in campo, oltre a mettere a disposizione la sua grande competenza tecnica maturata in anni e anni di basket giocato e allenato.

Queste le parole sulla sua “investitura rossoblu” di Luca Amatulli: “In un certo senso era scritto nel destino – sorride – che io prima o poi venissi al CJ Basket Taranto. Da giocatore posso dire di aver giocato per quasi tutte le squadre di Taranto e provincia ma mai all’allora Cus Jonico, idem da tecnico.

Ora sono qui e mi sto mettendo a disposizione di una società e di una squadra che sin da subito mi hanno accolto in famiglia peraltro conoscevo già tutti, essendo parte comune dello stesso mondo che amo da praticamente 40 anni. Metto le mie competenze a disposizione del CJ per quella che sarà una stagione lunga e faticosa sperando di poter far bene, io fuori dal campo e la squadra tutta in campo” .