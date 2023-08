CJ Basket Taranto – Confermato il dottor Andrea Cesareo 

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare la conferma del dottor Andrea Cesareo all’interno dello staff tecnico agli ordini di coach Mario Cottignoli nel ruolo di fisioterapista già svolto la scorsa stagione.

Andrea Cesareo è nato a Taranto il 21/11/1991. Ha sempre vissuto e lavorato nel mondo sportivo, soprattutto nel calcio, ed in prima linea.



Infatti Andrea è stato un calciatore: partendo dal settore giovanile del Bari fino ad arrivare a giocare in Serie C1 con il Taranto, C2 con il Brindisi, serie D con il Francavilla in Sinni e in Eccellenza con Rende e Pisoniano. Poi nel 2014, dopo la laurea in Scienze motorie e sportive, è passato a svolgere l’attività di Preparatore Atletico.

Negli anni successivi consegue la laurea in fisioterapia presso l’Università di Bari Aldo Moro sede di Brindisi con il punteggio 110 e lode, tra i vari ruoli coperti in questi anni quello di fisioterapista all’interno del settore giovanile del Taranto Calcio. Lo scorso anno il suo arrivo nella famiglia del CJ Basket Taranto e contemporaneamente un importante traguardo proprio a livello familiare con il matrimonio lo scorso 13 giugno.

Un innesto di alto livello per tenere sotto controllo l’integrità fisica del roster del CJ Basket Taranto. Il dottor Cesareo si coordinerà direttamente con coach Mario Cottignoli, il preparatore fisico, anche lui confermato, il dott. Pierpaolo Songia, e lo staff medico rossoblu.

Queste le parole di soddisfazione di Cesareo: “Sono davvero contento di fra parte anche quest’anno del progetto CJ Basket Taranto, un mondo e una famiglia che ho imparato a conoscere lo scorso anno e che mi ha accolto davvero alla grande e di cui sono onorato di far parte! Non vedo l’ora di conoscere i nuovi atleti, di lavorare con loro, spero il meno possibile (sorride, ndr) almeno a livello di infortuni e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione!”.