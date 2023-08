InSuperAbile: la staffetta dell’inclusione arriva in Puglia

InSuperAbile arriva in Puglia

La terza edizione della staffetta dell’inclusione InSuperAbile è partita il 23 luglio e attraverserà tutta la penisola in 21 giorni, dal Santuario di La Verna a Rimini per poi scendere fino a Brindisi e concludersi a Santa Maria di Leuca. Dopo aver percorso già metà delle tappe previste, che hanno attraversato la Toscana, l’Emilia Romagna e le Marche, dal primo agosto la staffetta arriva in territorio pugliese dove, dopo altre 11 tappe impegnative, terminerà a Santa Maria di Leuca.

Sabato mattina 5 agosto la carovana di InSuperAbile si incontrerà a Monopoli con i rappresentanti di FIAB Brindisi e insieme, dopo il saluto dei rappresentati del Comune, percorreranno la tappa Monopoli – Brindisi. A Brindisi ci sarà il cambio di testimone tra il gruppo dei ciclisti che lasceranno il posto ai marciatori che saranno i ragazzi che chiuderanno la staffetta finale a Santa Maria di Leuca il 12 agosto.

InSuperAbile: la staffetta dell’inclusione

I protagonisti del progetto sono l’Associazione Lamu e ASD Rosa Running Team in collaborazione con altre due associazioni bresciane: Se Vuoi Puoi e Pedalabile. Il progetto si rivolge principalmente a persone con patologie o disabilità fisiche o cognitive ma anche a persone in salute, di qualsiasi età. Ad accompagnare i camminatori ed i ciclisti ci saranno partecipanti esterni e volontari che hanno deciso di unirsi al gruppo.