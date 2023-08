Miss Castellaneta Marina 2023 è una sedicenne di Palagiano

Castellaneta Marina. Miss Castellaneta Marina 2023 è Tania Convertini, seconda classificata nella scorsa edizione, 20 anni di Palagiano, capelli ed occhi scuri a mandorla, studentessa alla scuola di estetica a Noci, con il sogno di proseguire nella carriera della moda o di aprire un’attività di make up e onicotecnica; seconda classificata, con la fascia di Un Volto per lo Spettacolo è Serena D’Andria, 18 anni di Taranto, capelli e occhi scuri, ballerina con il sogno di fare un medico ostetrico; terzo posto per la crispianese Desiree De Biasio, 16 anni, con la fascia di Miss Eleganza, occhi e capelli castani, appassionata di palestra, che non ha ben chiaro il suo futuro professionale; una fascia speciale è stata assegnata ex-aequo alle giovani teenager Federica Orlando e Francesca Cicolella, tredicenni, la prima di Massafra, la seconda di Taranto, come da regolamento.

Giovedì 3 agosto piazza Kennedy a Castellaneta Marina era gremita per l’edizione 2023 del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina, abbinato al concorso nazionale Venere d’Italia.

Sul palco si sono sfidate ben venti concorrenti, provenienti da tutta la regione che, a ritmo di coreografie create dalla coreografa Annalisa Potenza, si sono contese il titolo in quattro uscite.

L’evento, che quest’ anno ha celebrato i trent’anni di età, per il diciottesimo anno è stato diretto da Mario Ludovico di Unik Management con Corrado Massimeo e Giulia Ciminelli, è stato artisticamente coordinato dal presentatore della serata Giuseppe Stigliano e dallo staff della Jonica Eventi Moda & Spettacolo, che nel corso delle scorse settimane hanno preparato le miss in gara, e con la partecipazione della Pro Loco Rodolfo Valentino di Castellaneta Marina.

In giuria Giulia Ciminelli (presidente), Vittorio Casale (insegnante di portamento), Ivana Chiarelli (organizzatrice di spettacoli e danzatrice), Giuseppe Angelillo e Maria Terrusi (consiglieri comunali), Leila Cristella (presidente della Pro Loco Rodolfo Valentino di Castellaneta Marina), Barbara Neglia (nutrizionista), Emanuele Volpe, Gino Leonardelli (assicuratore), Lino Cionfoli (cameramen), Gigi Ventura e Sebastiano Briulotta.

Nella serata si sono esibiti diversi artisti, dal Duo Revival (Mario Ludovico e Leonardo Scarpetta) a le Sweet Melody (Barbara Montanaro e Sabrina Palmisano), ai cantanti Gianni Latorrata, Lory Zippo, Cinzia De Bartolomeo, Amedeo Mastromarino, Francesca Palmisano, Giuseppe Pio e Francesca Giannini, alla ballerina Alice Ambrosecchia, ai danzatori di Dance With Me, ai ballerini di Jonica Studio Danza in Two.

A colorare la kermesse un defilé realizzato da Graziana Lentini, giovane imprenditrice con un passato da modella.

Grande successo per il lavoro coreografico della spumeggiante Annalisa Potenza. Le quattro miss fasciate parteciperanno di diritto alla finale di Venere d’Italia il prossimo 14 settembre a Cirò Marina, in Calabria.