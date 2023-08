Terribile incidente in moto: per Leonardo non c’è stato nulla da fare

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Corigliano quando il 42enne Leonardo Pulimeno, tecnico radiologo all’ospedale di Tricase, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla statale 16.

L’incidente si è verificato ieri intorno alle 15 all’altezza dell’uscita per Corigliano mentre Pulimeno stava rientrando a casa con la sua moto, dopo aver concluso il turno di lavoro. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte degli agenti di polizia locale, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail con un impatto violento.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno prontamente soccorso il radiologo e hanno avvisato immediatamente il servizio di emergenza medica, il 118. Le squadre mediche intervenute hanno constatato la gravità delle ferite e hanno trasportato il 42enne d’urgenza al nosocomio di Scorrano con il codice rosso.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni di salute di Pulimeno sono precipitate durante una tac e si è verificato uno shock emorragico, che ha portato al decesso del radiologo.

Attualmente, le autorità stanno conducendo un’indagine per stabilire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. Ai vigili di Corigliano è stato affidato questo compito delicato.

IMMAGINE DI REPERTORIO