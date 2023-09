CJ Basket Taranto – Francesco Russo è il nuovo assistant coach

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare la figura del nuovo assistant coach che sarà ricoperta da Francesco Russo, figura che va a completare lo staff tecnico, con il primo allenatore Mario Cottignoli e il 2° assistente Nicola Zicari, che guiderà la squadra rossoblu nella stagione 2023/24 nel neonato campionato di serie B Nazionale il cui inizio è fissato per l’1 ottobre, in casa per il CJ contro Ozzano.

Francesco Russo è nato il 25/07/1992 a Cariati (CS). La sua esperienza a livello tecnico è stata maturata negli anni partendo dal minibasket fino ad arrivare attraverso tutta la trafila dei settori giovanili di alcune importanti società del panorama cesristico nazionale come Novara e Forio d’Ischia dove ha prestato anche opera come assistente allenatore della squadra di serie B.

Con grande voglia e determinazione coach Russo ha accettato di unirsi a Mario Cottignoli nello staff tecnico del CJ Basket Taranto ed ha già presenziato a diversi allenamento oltre che “accompagnare” la squadra nella trasferta di Supercoppa a Cassino.

Come sei arrivato al CJ, come è arrivata la “chiamata”

Avevamo dei colleghi e delle conosce in comune con coach Cottignoli, mi ero anche proposto, poi finalmente è arrivata la fatidica chiamata, lui e i vertici del CJ mi hanno voluto parlare e abbiamo trovato l’accordo.

Come sei stato accolto dall’ambiente? Di solito non è mai facile entrare in corsa.

Vero, non è mai facile, però ho trovato un gran bell’ambiente, dai coach alla società ai dirigenti passando per la squadra che si sono subito messi a disposizione e mi hanno subito accolto come in famiglia.

Hai avuto modo di vedere la squadra a Cassino e in questi “tuoi” primi giorni di allenamento, che impressione hai avuto?

È una squadra che mi piace, roster profondo, adoro allenare soprattutto i giovani, sono tutti ragazzi che vogliono allenarsi duramente.

Mancano 2 settimane all’inizio del campionato, che stagione, che serie B girone B sarà?

Sarà una formula nuova, tutta da scoprire, il livello si è alzato, molti sono scesi dalla A2, ci saranno grandi trasferte, lunghe, sarà un campionato tosto e avvincente e noi dobbiamo farci trovare subito pronti.