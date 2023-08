Semafori o rotatorie? Il dilemma di Martina Franca

Martina Franca è una città che vive di traffico. Ogni giorno, migliaia di automobilisti si trovano a dover affrontare code e rallentamenti causati dai semafori. Ma c’è una soluzione alternativa: le rotatorie.

I vantaggi delle rotatorie

Le rotatorie sono degli incroci circolari che permettono di regolare il flusso dei veicoli senza bisogno di segnali luminosi. Hanno diversi vantaggi rispetto ai semafori, tra cui:

Riducono il consumo di carburante e le emissioni di gas serra, poiché evitano le soste e le ripartenze.

Aumentano la sicurezza stradale, poiché riducono il rischio di incidenti frontali e laterali.

Migliorano la fluidità del traffico, poiché consentono una maggiore capacità di smaltimento dei veicoli.

Abbelliscono il paesaggio urbano, poiché possono essere arricchite da elementi decorativi e vegetali.

Le proposte per Martina Franca

In una città ricca di rotatorie come Martina Franca, due in più non farebbero male. Sono queste le proposte che circolano tra i cittadini e le associazioni:

Realizzare una rotatoria all’altezza di piazza Marconi, dove attualmente si trova un semaforo che crea spesso ingorghi.

Realizzare una rotatoria all’ingresso della città da via Taranto, dove si forma una coda interminabile nelle ore di punta.

Queste due opere potrebbero migliorare notevolmente la qualità della vita dei martinfranchesi e dei visitatori, rendendo più scorrevole e piacevole la circolazione in città.

Semafori o rotatorie

Nell’attesa della consegna dei lavori della 172 l’ideale sarebbe farsi trovare gia pronti ad un aumento e miglioramento della viabilità, vista una inopportuna sequenza di star and stop dovuta alla inesistente onda verde. Inoltre andrebbe reso utilizzabile il sottopassaggio stranamente ancora chiuso.