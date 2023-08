Puglia: la regione che sfrutta i turisti e i residenti

La Puglia è una delle mete più ambite dai vacanzieri italiani e stranieri, ma anche una delle più care. Chi visita questa splendida regione deve affrontare prezzi esorbitanti per alloggi, ristoranti, spiagge e servizi. Ma chi ci guadagna da questa situazione? E chi ci rimette?

Il turismo d’élite: una scelta sbagliata

Alcuni operatori del settore sostengono che la Puglia voglia puntare su un turismo d’élite, selezionando i visitatori in base al loro potere d’acquisto. Questa scelta sarebbe giustificata dalla qualità e dall’unicità dell’offerta turistica pugliese, che non ha eguali in Italia e nel mondo. Ma è davvero così?

La verità è che la Puglia non offre servizi adeguati al livello dei prezzi che pratica. Le infrastrutture sono carenti, la pulizia e la sicurezza sono spesso trascurate, il personale è poco qualificato e poco cortese. La Puglia non è Dubai, ma vorrebbe esserlo.

Il danno per i residenti: una vita sempre più difficile

La politica dei prezzi alti non danneggia solo i turisti, ma anche i residenti. Chi vive in Puglia deve fare i conti con un costo della vita sempre più elevato, che non corrisponde al reddito medio della popolazione. I pugliesi sono costretti a rinunciare a molti beni e servizi essenziali, o a cercarli altrove.

La Puglia rischia di diventare una regione inaccessibile e invivibile, dove solo pochi privilegiati possono godere delle sue bellezze. Una regione che si allontana dalla sua identità e dalla sua storia, per inseguire un modello di sviluppo insostenibile e ingiusto.

La soluzione: un turismo sostenibile e inclusivo

La Puglia ha bisogno di cambiare rotta, e di adottare una strategia di turismo sostenibile e inclusivo. Una strategia che valorizzi le sue risorse naturali e culturali, senza sfruttarle e degradarle. Una strategia che offra prezzi equi e trasparenti, senza ingannare e sfruttare i visitatori. Una strategia che coinvolga e tuteli i residenti, senza penalizzarli e emarginarli.

La Puglia ha tutto il potenziale per diventare una regione leader nel turismo italiano ed europeo, ma deve farlo nel rispetto dei suoi ospiti e dei suoi abitanti. Solo così potrà garantire il suo futuro e il suo benessere.