Bandiera Blu 2024 – Leporano si ricandida

L’amministrazione Damiano presenterà, a dicembre, la nuova documentazione per ottenere la “Bandiera Blu 2024”. Questo è quanto dichiarato dal sindaco Vincenzo Damiano, stamattina, durante la manifestazione dedicata al prestigioso riconoscimento internazionale, che si è svolta al Castello Muscettola di Leporano.

Oltre al sindaco e l’assessore alla cultura, turismo e spettacolo Iolanda Lotta, hanno presenziato anche il vicesindaco Danilo Secondo, gli assessori Vincenzo Zagaria e Giusy Calviello e i consiglieri comunali.

«Questo grande traguardo – ha detto Damiano – rappresenta un punto di partenza, che spero possa stimolare tutti noi, amministratori e cittadini, al massimo impegno per la tutela delle nostre spiagge, in vista alla prossima stagione turistica.

Pertanto, a dicembre presenteremo la nuova istanza per ottenere la Bandiera Blu 2024». L’assessore Lotta, invece, ha ringraziato le autorità intervenute e ha ribadito la volontà dell’amministrazione di «continuare a sviluppare il suo impegno anche nel settore turistico, affinché il territorio leporanese possa diventare un punto di riferimento per le comunità limitrofe».

Nel corso dell’evento, moderato dal giornalista di Antenna Sud e direttore de Lo Jonio.it Leo Spalluto, sono intervenuti diverse istituzioni locali, regionali e nazionali come il senatore Mario Turco (M5S), l’onorevole Ubaldo Pagano (Partito Democratico), l’onorevole Giovanni Maiorano (Fratelli d’Italia) e il consigliere regionale (La Puglia domani) Antonio Scalera. Quest’ultimi hanno ribadito l’importanza, così come la necessità, di sviluppare una vera e propria economia del mare anche attraverso il potenziamento dei servizi collaterali, come le infrastrutture.

Inoltre, all’evento hanno partecipato anche il comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Taranto Fausto Schirone, la dottoressa Annalisa Biffino della Sovraintendenza Subacquea, il presidente di Confcommercio Leonardo Giangrande e il presidente Confagricoltura Puglia Luca Lazzaro. In rappresentanza degli stabilimenti balneari sono intervenuti Paola Alessano di Lido Gandoli e Marcello Corrente del Canneto Beach.

Il soprano Flora Contursi, dall’Istituto Paisiello, ha aperto la manifestazione sulle note dell’inno italiano e l’ha chiusa, invece, con la celebre “Nel Blu, dipinto di Blu”. Stasera, la grande festa continuerà con l’evento “Musica nei vicoli, speciale Serata bandiera Blu” dalle 18.00 fino a mezzanotte, nelle vie principali del paese.