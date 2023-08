Sostegno alla mitilicoltura: Regione Puglia annuncia bando per aiutare il settore in difficoltà

La Regione Puglia si impegna a sostenere il settore produttivo della mitilicoltura, che sta affrontando sfide ambientali complesse e difficoltà legate all’inquinamento e al surriscaldamento delle acque. Con un bando dal valore di 300mila euro, il Presidente Michele Emiliano e l’Assessore all’Agricoltura Fabrizio Pentassuglia intendono offrire un sostegno mirato alle imprese coinvolte in questa attività, specialmente nell’area tarantina.

La pesca dei mitili, praticata da numerose famiglie di pescatori durante l’anno, costituisce una fonte importante di reddito per le comunità locali. La dotazione del bando, che proviene dal Fondo di solidarietà sulla pesca e mitilicoltura, sarà principalmente destinata alla regione tarantina, dove l’arte della pesca è particolarmente diffusa.Le imprese ammissibili per richiedere il contributo sono quelle di molluschicoltura, ovvero le aziende titolari di superfici in concessione per la coltivazione dei mitili. Tuttavia, ci sono requisiti specifici che devono essere rispettati, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso di una partita IVA, la regolarità contributiva, l’assenza di procedure concorsuali in corso e la conformità con le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.Un aspetto importante è che le imprese devono operare in territori colpiti da fenomeni di inquinamento delle acque derivanti da attività industriali e da surriscaldamento delle acque rispetto alle condizioni normali di coltura. Questo sottolinea l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità delle pratiche di pesca.Il contributo massimo concesso per ettaro di superficie concessa è di 2.733 euro. Il bando completo è consultabile sul Burp (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n. 73 del 7 agosto 2023. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 settembre.Gli interessati a partecipare possono trovare ulteriori dettagli e compilare gli allegati necessari nel documento disponibile al seguente link: link al bando.L’iniziativa è promossa con l’intento di dare un impulso al settore della mitilicoltura, sostenendo gli sforzi delle imprese locali di fronte alle difficoltà attuali e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse marine.