Ryduan Palermo – il figlio d’arte che illumina il Martina Calcio

Il Martina Calcio ha piazzato un colpo di mercato da sogno: ha ingaggiato Ryduan Palermo, il figlio del leggendario Martin Palermo, ex bomber del Boca Juniors e della nazionale argentina. Ryduan, classe 1996, è una punta moderna e completa, capace di fare la differenza sia in area di rigore che fuori.

Un attaccante completo e versatile

Ryduan Palermo ha ereditato dal padre non solo il cognome e la somiglianza fisica, ma anche il talento e l’istinto da goleador. Dotato di una buona tecnica e di un fisico possente, Ryduan sa sfruttare al meglio il suo gioco aereo e la sua protezione della palla. Sa anche creare spazi e occasioni per i suoi compagni, rendendosi utile alla squadra in ogni fase del gioco.

Ryduan Palermo è un attaccante che fa sognare i tifosi del Martina Calcio, che sperano di vederlo seguire le orme del padre e diventare un campione del calcio mondiale.