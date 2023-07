“Premio Torricella Terra d’Amare” all’assessore Lotta di Leporano

TORRICELLA – Una donna innamorata della propria terra che lavora, costantemente, per renderla una comunità migliore, soprattutto per le generazioni che verranno. A Iolanda Lotta, assessore alla cultura, allo spettacolo e al turismo del comune di Leporano, è stato conferito il riconoscimento “Premio Torricella Terra d’Amare” nel corso dell’omonimo evento organizzato dal circolo MCL (Movimento Cristiani Lavoratori) di Torricella.

Questa la motivazione: «Donna innamorata del territorio Leporanese, da trent’anni impegnata alla promozione turistica. Ha fatto del cartellone estivo un brand di eccellenza per il territorio, un attrattore per la crescita economica e culturale dell’intero versante orientale della provincia ionica».

L’assessore Lotta è molto soddisfatta per il riconoscimentoconferitole, che dedica alle donne dell’amministrazione Damiano. «Ringrazio la presidente Pignatelli – ha detto – e tutte le istituzioni intervenute nel corso della serata. Questo premio lo dedico allemie colleghe Giovanna Tomai, Giusy Calviello, Filomena Peluso e Rosa Greco, con cui lavoro, fianco a fianco, per rendere il nostro territorio una comunità all’altezza delle sfide del futuro. Senza la loro fondamentale collaborazione non avremmo raggiuntonotevoli risultati come la Bandiera Blu 2023». «Sfatiamo gli stereotipi di genere – ha concluso Lotta – secondo cui le donne sarebbero competitive tra loro: non è assolutamente vero. Noi siamo l’esempio che questo pregiudizio sia assolutamente infondato. Piuttosto, siamo una squadra di amiche, appassionate di politica, che opera tra la gente, ascoltando le loro esigenze e toccando con mano i problemi della comunità».