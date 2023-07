Rivivi l’Estate Leporanese 2023, ecco il calendario degli eventi dal 26 al 30 luglio

LEPORANO – Proseguono gli eventi de “Rivivi l’Estate Leporanese 2023”, la rassegna estiva organizzatadall’amministrazione Damiano in collaborazione con le associazioni locali. L’atrio del Castello Muscettola, ancora una volta, ospiterà diversi eventi dedicati al divertimento, alla cultura, alla musica, alla memoria storica e alle tematiche d’attualità come l’inclusione sociale. Ancora, sul palco della Festa dell’Unione Sindacale di Base (USB) giungeranno i Modena City Ramblers, gruppo musicale folk rock italiano attivo da più di trent’anni sulla scena nazionale. La rassegna è cofinanziata dalla Regione Puglia con D.G.R. n.624/2022.

Questi gli eventi della settimana:

Domani, mercoledì 26 luglio nell’atrio del Castello Muscettolaalle 18.00, si esibiranno i piccoli e grandi artisti diversamente abili e non al pianoforte, alla chitarra e alla batteria, con il concerto musicale “Melodie sotto le stelle”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Metis, gestita da Vittoria Macheta, che da diversi anni promuove l’integrazione di ragazzi disabili nella comunità, attraverso laboratori didattici musicali;

Giovedì, 27 luglio sul palco nell’atrio del Castello Muscettola alle 21.00, si esibirà la compagnia amatoriale “Teatro Novo Taranto” con la commedia “Un funerale da 110 e lode”. La sfortuna, infatti, giocherà un ruolo fondamentale nelle vicende del comico condominio tarantino, dove tutti i personaggi sembrerebbero un po’ “fore de cape”;

Venerdì, 28 luglio nell’atrio del Castello Muscettola dalle ore 19.30, si terrà il Convegno nazionale Federico II “Il Medioevo degli Svevi”. La serata sarà aperta dall’intervento del professore, già sindaco di Taranto, Giovanni Battafarano che presenterà anche il romanzo storico “Corradino della leggenda e il templare di Dio” di Luigi Vellucci. Nel corso della serata, organizzata dalla Proloco di Leporano, si alterneranno anche dei reading dell’autore, dell’attrice Daniela Delle Grottaglie e della compagnia Satyrion;

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio in Batteria Cattaneo 21 a Marina di Leporano (Gandoli) a partire dalle 21.00, si terrà la Festa dell’Unione Sindacale di Base (USB). Ogni serata sarà aperta con un dibattito d’attualità, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, regionali e nazionali. I primi a esibirsi saranno Alberto Farina in cabaret e i Modena City Ramblers, invece durante la seconda serata, andranno in scena il comico Giobbe Covatta e la cover band dei “Vasconnessi”.