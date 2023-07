Frontale tra auto e mini car: muore un anziano

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 82 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla sp70, la strada che collega Latiano a Torre Santa Susanna.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto e una mini car si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha fatto ribaltare la mini car su un fianco. Il conducente della mini car, un anziano di 82 anni, è morto sul colpo. Il conducente della Punto, invece, è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, che hanno messo in sicurezza la zona e liberato la carreggiata. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per accertare le cause e le responsabilità dello scontro.