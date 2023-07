Da Policoro a Taranto contromano: donna provoca un incidente e scappa

Terrore e panico hanno dominato la Strada Statale 106 ionica quando una donna alla guida di un’automobile ha viaggiato in contromano per una settantina di chilometri, da Policoro a Taranto. L’incidente ha coinvolto diverse vetture e ha causato un ferito, ma la conducente è riuscita a fuggire dalla scena.

L’episodio ha avuto inizio nella serata di ieri, quando numerosi automobilisti sulla Strada Statale 106 ionica hanno assistito all’incredibile scena di una vettura che percorreva l’arteria stradale in senso opposto. Il panico si è diffuso tra gli automobilisti che cercavano disperatamente di evitare l’impatto con l’autovettura incontrollata.

Durante la pericolosa corsa, la conducente ha attraversato diverse città e paesi, mettendo a repentaglio la vita di molti utenti della strada. L’arrivo imminente nella zona densamente popolata vicino alla raffineria di Taranto ha fatto crescere la preoccupazione tra gli abitanti della zona.

L’incidente è avvenuto quando la donna ha raggiunto la zona della raffineria ed è entrata in collisione con un’auto della Vigilanza Vis, colpendola violentemente sulla fiancata. L’impatto ha spinto l’auto delle forze di vigilanza contro una terza autovettura, causando un ulteriore scontro.

Il bilancio dell’incidente è stato di una persona ferita, che è stata prontamente assistita dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente. Al momento non sono ancora note le sue condizioni, ma i soccorritori hanno lavorato con sollecitudine per garantire il suo pronto trasporto in ospedale.

Purtroppo, la donna alla guida dell’auto in contromano ha approfittato della confusione generata dall’impatto per fuggire dalla scena. Non è ancora chiaro il motivo per cui si sia trovata a percorrere la strada in direzione opposta, ma le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare la conducente fuggitiva.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia di Stato, gli agenti della Polizia locale, i tecnici Anas e i mezzi di soccorso del 118. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare flusso del traffico lungo la strada statale.