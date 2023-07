Basket – Appeso ai saluti col Cus Jonico

Dopo un decennio e 8 stagioni in rossoblu il direttore sportivo lascia: “Scelta dolorosa ma era il momento giusto, ringrazio la società, lascio un gruppo di amici, una seconda famiglia”

Il CJ Basket Taranto comunica che Vito Appeso non sarà più il direttore sportivo del sodalizio rossoblu. Il CJ e il ds si lasciano con un forte abbraccio per la seconda volta nell’ultimo decennio dopo le esperienze dal 2013 al 2015 e quella dal 2017 al 2023.

Un rapporto in simbiosi tra il CJ Taranto e Vito Appeso che specie in questa sua seconda esperienza in rossoblu ha accompagnato con le sue intuizioni di mercato la grande risalita della squadra che ripartita dalla serie C regionale è riuscita a tornare in serie B dove ha giocato tre stagioni di alto livello, soprattutto la prima che ha segnato una cavalcata storica del CJ Taranto passata dal record di vittorie consecutive (12), alla storica qualificazione e partecipazione alla prima final eight di Coppa Italia nazionale e i playoff, da protagonisti, con il sogno promozione A2 infranto a Cividale.



Da Marcel Dusels ad Arturs Bricis in C, fino a Nicolas Stanic passando per Riziero Ponziani e Alberto Conti in B, questi alcuni dei colpi di mercato messi a segno da Vito Appeso nella sua lunga militanza al CJ Basket Taranto che ora saluta dopo una dolorosa decisione: “Non è mai facile dire addio ad una squadra a cui sei legato come io sono al CJ Taranto, non solo perché è la squadra della mia città ma perché, credetemi, ho vissuto qui delle emozioni indescrivibili.



Non parlo solamente delle gioie e dei dolori, della vittorie e delle sconfitte, parlo della quotidianità, della passione per questo sport e per questi colori e per questa società. Ringrazio il presidente Sergio Cosenza e il vicepresidente Roberto Conversano che mi hanno rivoluto nel 2017 e poi tutti i dirigenti con cui ho condiviso sorrisi e fatiche in questi anni, per me queste persone sono state una seconda famiglia.



Un grazie a tutti i tecnici con cui ho lavorato in questi anni, in particolare coach Olive e Carone con cui ho instaurato un grande rapporto nelle ultime stagioni, e poi tutti i giocatori che ho portato a Taranto. Una cosa è sicura, il CJ ovunque giocherà avrà sempre in me un primo tifoso e sostenitore!”.

Il presidente Sergio Cosenza e il vicepresidente Roberto Conversano ringraziano vivamente Vito Appeso per l’operato di questi anni e gli augurano il meglio per il futuro.