Placebo + Planet Funk in Italia infiammeranno Cava del Sole Ritornano i grandi eventi musicali di Sonic Park Stupinigi. Il prossimo 16 luglio, alle ore 21:00 presso Cava del Sole-David Sassoli in Matera, andrà in scena una delle pagine più suggestive e belle del rock di tutti i tempi. I Palcebo leggendaria band con oltre 14 milioni di dischi venduti, infiammeranno il palco per ripercorrere 30 anni di musica che hanno segnato quest’epoca. Miti mondiali indiscussi del panorama musicale che hanno fatto della musica libera, dura, un must che picchia forte sull’anima in modo da aprirla.

I Placebo band nota per aver rivoluzionato il sound del rock grazie alla fusione tra i riff delle chitarre e i suoni sperimentali dell’elettronica, madre di un sound unico e inconfondibile, sono giunti in Italia per cinque imperdibili appuntamenti. Brian Molko identificato fin dagli esordi come icona glam per la sua androginia e timbro vocale potente, dopo oltre 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, con il nuovo album Never Let Me Go è pronto ad infiammare il palco della Cava del Sole-David Sassoli. Una band che è stata in grado di spiccare tra la moltitudine di gruppi grunge e garage degli anni ’90, passando sotto l’ala protettrice del David Bowie.

Cava del Sole-David Sassoli è pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni, per un appuntamento che non potrà essere dimenticato tanto facilmente. Matera si confermerà, dunque, domenica 16 luglio 2023, tra le più rock al mondo: da giugno ad agosto tanti i nomi famosi della scena musicale nazionale ed internazionale, live nella città patrimonio dell’Unesco. Un traguardo raggiunto dalla Sonic Park che, sin dalla sua prima edizione, ha immaginato la Città della Cultura “Internazionale” sempre più orientata ad ampliare i confini della musica, a pensare alla musica come interruttore, scintilla che accende le emozioni, e portare la musica dal vivo in location ricche si suggestioni per bellezza.

Dopo anni di attesa i fan di Brian Molko e Stefan Olsdal, potranno riascoltare i propri beniamini live. Tante le persone che partecipano agli eventi della Sonic Park Stupinigi, un trend in crescita esponenziale che ha visto incrementare notevolmente sia il pubblico nazionale che internazionale per un numero sempre crescente di spettatori in movimento per assistere ai grandi live.

L’edizione 2023 della Sonic park di Matera vedrà l’esibizione di grandi artisti, possiamo citare:

MIKA (15 luglio), PLACEBO + special guest PLANET FUNK (16 luglio), LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON (23 luglio), GIANNI MORANDI (25 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 + WLADY (30 luglio)

A Stupinigi ci aspetta tutto il rock. Dalla città perla del sud, Capitale della Cultura 2019 per una line up internazionale e assolutamente di primo piano, non ci resta che scatenarci sotto le stelle e il suono della grande musica, perchè ogni concerto non regala solo buona musica, ma anche grandi emozioni, arte e incanto.

Appuntamento domenica 16 luglio 2023 con i Placebo+Planet Funk special guest per Sonic Park Stupinigi. E saranno proprio i Planet Funk, collettivo composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, dal 2019 direttore musicale di The Voice of Italy e dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, a fare da lussuosissimo opening per il concerto materano dei Placebo.