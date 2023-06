Processo “SUMMA”, duro colpo al clan Pascali: condanne per quasi 300 anni di carcere

Ieri mattina, il giudice Silvia Saracino ha reso note le sentenze relative alla maxi operazione denominata “Summa”, che ha portato alla sventagliata di un presunto clan guidato dai fratelli tarantini Giuseppe e Nico Pascali. Il bilancio dell’operazione è di 35 condanne in abbreviato, per un totale di quasi 270 anni di reclusione, e due assoluzioni. La retata, condotta dalla squadra Mobile della Questura a febbraio dello scorso anno, ha smantellato tre presunte organizzazioni dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Quindici indagati sono accusati di far parte di un’associazione mafiosa.

L’operazione “Summa”, coordinata dal procuratore Milto Stefano De Nozza della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha principalmente colpito il presunto sodalizio dei fratelli Pascali, noti per la loro influenza nella geografia criminale del capoluogo jonico. Nonostante la loro detenzione, i due fratelli avrebbero continuato a gestire il clan attraverso i familiari, mantenendo la loro presenza nel rione Paolo VI. Nico Pascali, ritenuto il leader del clan, è stato condannato a vent’anni di reclusione, mentre suo fratello Giuseppe ha ricevuto una pena di diciassette anni e quattro mesi. Le sentenze riflettono il ruolo di rilievo svolto da entrambi all’interno della cosca. Gli investigatori della DDA hanno sostenuto che il gruppo si organizzava intorno alla figura di Nico Pascali, descritto come il leader, mentre Giuseppe era considerato un individuo ancora più carismatico e violento.

Oltre al traffico di droga, la cosca non ha abbandonato l’estorsione come attività redditizia. Sfruttando il timore ispirato dal nome dei Pascali, il racket avrebbe operato silenziosamente per le strade. Tuttavia, l’operazione della Polizia ha segnato la fine del loro dominio.

Durante il processo, la maggior parte degli imputati ha scelto il rito abbreviato. Le condanne inflitte dal giudice Saracino a seguito delle richieste del PM De Nozza sono le seguenti:

Luigi Agrosì: 18 anni e 8 mesi

Giovanni Albertini: 2 anni e 4 mesi

Antonella Bevilacqua: 13 anni

Antonio Bleve: 6 anni

Cosimo Damiano Caforio: 4 anni e 4 mesi

Emanuele Capuano: 7 anni e 4 mesi

Christian Chiafele: 9 anni

Gianluca Ciccolella: 3 anni e 8 mesi

Leonardo Durelli: 12 anni e 4 mesi

Carlo Giannetti: 2 anni e 4 mesi

Robin Giannotta: 2 anni e 4 mesi

Antonio Greco: 1 anno e 4 mesi

Mirko Guarino: 9 anni

Domenico Iacca: 9 anni e 4 mesi

Francesco Ingenito: 1 anno e 8 mesi

Lucky La Gioia: 8 anni e 4 mesi

Salvatore Labriola: 8 anni

Simone Loperfido: 2 anni e 4 mesi

Antonio Maiorino: 14 anni

Davide Mastrovito: 10 anni

Giuseppe Palumbo: 7 anni

Luca Pascali: 10 anni

Giuseppe Petrelli: 6 anni e 8 mesi

Giuseppe Portacci: 8 anni

Francesco Presta: 6 anni

Eufrasia Quero: 10 anni

Vincenza Ricatti: 2 anni e 8 mesi

Francesco Sangermano: 7 anni

Cosimo Sebastio: 2 anni e 4 mesi

Massimo Sedete: 20 anni

Patrizio Sedete: 12 anni e 4 mesi

Francesco Tambone: 11 anni

Ezio Verardi: 8 anni e 2 mesi

Carmelo Pascali, difeso dagli avvocati Luigi Esposito e Mario Esposito, è stato assolto dall’accusa di estorsione. Inoltre, Consiglia Guarino, difesa dall’avvocato Alessandro Scapati, è stata anch’essa assolta.

La retata della Polizia e le numerose condanne inflitte rappresentano un duro colpo al presunto clan dei fratelli Pascali e testimoniano l’impegno delle autorità nell’affrontare e contrastare il crimine organizzato nella regione.