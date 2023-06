Basket – Coach Olive lascia il Cus Jonico

Coach Olive lascia il Cus Jonico. Dopo oltre 4 anni e 5 stagioni entusiasmanti insieme le strade del CJ e del tecnico si separano. Il presidente Cosenza e il vicepresidente Conversano: “Grazie Davide, gran coach e uomo”.

L’annuncio forse più doloroso degli ultimi 5 anni. Il CJ Basket Taranto comunica che non sarà Davide Olive a sedere dalla prossima stagione sportiva sulla panchina della formazione rossoblu che parteciperà al nuovo campionato di serie B Interregionale.

Tutta la società, a partire dal Presidente Sergio Cosenza e il vicepresidente Roberto Convesano, desiderano ringraziare coach Davide Olive per la professionalità e le conoscenze cestistiche portate in dote negli ultimi 4 anni, i grandi risultati raggiunti in queste stagioni, l’importante contributo di valorizzazione della pallacanestro tarantina e soprattutto le grandi doti umane dimostrate dentro e fuori dal parquet.



Coach Olive, classe 74, era arrivato sulla panchina CJ nel febbraio 2019 prendendo una squadra a rischio retrocessione dalla serie C e portandola in poche partite dapprima ai playoff, superando un turno per poi sfiorare il colpaccio nella serie contro Monopoli.



Nella sua prima stagione intera ha chiuso al terzo posto il campionato di serie C con buone chance di promozione in B prima della sospensione e poi annullamento dei campionati causa emergenza coronavirus.

Quindi nel 2020/21 con il salto in serie B che ha segnato una cavalcata storica del CJ Taranto passata dal record di vittorie consecutive (12), alla storica qualificazione e partecipazione alla prima final eight di Coppa Italia nazionale e i playoff, da protagonisti, per la promozione in serie A2.

Traguardo bissato la scorsa stagione con un gruppo del tutto nuovo che ha chiuso in crescendo la regular season dando del filo da torcere alla corazzata Rimini al primo turno playoff.

Nell’ultima stagione un campionato di serie B giocato ancora ad alti livelli, con importanti vittorie contro le prime della classe, ma chiuso purtroppo con una sfortunata sconfitta nei playoff/spareggio per l’ammissione nella nuova serie B Nazionale.

“Abbiamo pensato che ripartendo da un nuovo campionato fosse il momento giusto per una sorta di reset. Ringraziamo Davide che è stata in questi anni una persona straordinaria, a tutti i livelli – il commento dei vertici CJ Basket Taranto – un vero e proprio amico, compagno di viaggio della nostra passione per la pallacanestro, un uomo schietto e sincero, con grande preparazione cestistica che ha sempre messo a disposizione della squadra e della società.



Il CJ Taranto augura a Davide Olive di trovare quanto prima una nuova panchina degna delle sue aspirazioni e del suo grande valore”.

La società CJ Basket Taranto è altresì già al lavoro per trovare una nuova guida tecnica per la nuova sfida della prossima stagione.