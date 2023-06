Il Bari organizza un torneo amichevole ad agosto: Juventus possibile protagonista!

Bari – Il calcio estivo riserva interessanti sorprese per i tifosi del Bari, che potrebbero gioire di un triangolare amichevole di alto livello nel mese di agosto.

la società guidata da De Laurentiis ha già concluso un accordo con la Salernitana e ora punta a coinvolgere una squadra di alto profilo, tra le più prestigiose d’Italia.

La Juventus, vincitrice di numerosi trofei nazionali e protagonista assoluta del calcio italiano, è il club che il Bari desidera portare in Puglia per dare maggior prestigio a questo evento. Le trattative tra le due società sono ancora in corso, ma sembra esserci un interesse reciproco per rendere possibile questo triangolare che vedrebbe sfidarsi Bari, Salernitana e la squadra di Allegri.

La data ipotizzata per lo svolgimento del torneo amichevole è tra l’8 e il 9 agosto, e lo scenario prescelto per le partite è lo Stadio San Nicola, tempio del calcio barese.

I tifosi del Bari e della Salernitana potrebbero quindi godere di una doppia festa calcistica, assistendo alle sfide tra le proprie squadre del cuore e avendo la possibilità di incrociare i campioni della Juventus sul terreno di gioco.

Resta da attendere l’esito delle trattative tra il Bari e la Juventus per confermare definitivamente la presenza del club torinese in questo prestigioso torneo estivo. Gli appassionati di calcio pugliesi non vedono l’ora di riempire le tribune dello Stadio San Nicola e sognare grandi emozioni durante queste sfide di alto livello.

Continuate a seguire i prossimi sviluppi su questa importante vicenda, che potrebbe regalare un’indimenticabile manifestazione calcistica nella splendida cornice pugliese.